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Совет ЕС утвердил упрощение визового режима с Беларусью

Ожидается, что договор вступит в силу 1 июля 2020 года.

Совет ЕС утвердил упрощение визового режима с Беларусью
Фото: EPA/UPG

Совет Европейского союза утвердил два соглашения с Беларусью - об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Новый визовый договор упростит и удешевит поездки граждан Беларуси в Шенгенскую зону, а также граждан ЕС в Беларусь.

Стоимость шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро. Также граждане Беларуси смогут получить визу бесплатно и подать заявку на многократные длительные визы. Стоимость белорусских виз для граждан ЕС также снизится до 35 евро, а продолжительность пребывания иностранцев в стране будет увеличена с 90 суток в год до 180.

Ожидается, что оба договора вступят в силу 1 июля 2020 года.

Напомним, переговоры между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима шли с 2014 года. В январе 2020 года ЕС и Беларусь подписали эти соглашения.

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