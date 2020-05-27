Работающий на Россию бывший канцлер Германии обозвал посла Украины "карликом"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, получающий зарплату в "Роснефти", обозвал посла Украины в Берлине Андрея Мельника "карликом" (Zwerg), пишет DW.

Такое слово он использовал в своем первом подкасте, посвященном коронавирусу и тому, как с ней справляется Германия.

В самом конце, на последних минутах, Шредер, говоря о борьбе с коронавирусом, критикует США за отказ поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), хвалит нынешнее правительство Германии за противоположную политику и призывает к расширению международного сотрудничества.

"Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" - спрашивает Шредер.

"Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии", - говорит Шредер, при этом не произнося имени Мельника.

Повод для выпада Шредера - интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике опубликованные в этом же издании призывы экс-канцлера снять санкции с России, введенные за ее действия против Украины.

Напомним, что Шредер - член совета директоров "Роснефти", в 2019 году он получил около 600 тыс. долларов в виде вознаграждения.