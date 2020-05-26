Жертвами коронавируса в мире стали 347,9 тыс. человек

По состоянию на утро 26 мая в мире зарегистрировали 5 497 532 млн случаев инфицирования COVID-19. Скончались от болезни 346 269 человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию о заболеваемости из официальных источников разных стран.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 99 805, заболевших - 1 706 226.

Бразилия опередила США по числу умерших за сутки. В стране зафиксировано 376 669 инфицированных и 23 522 летальных случая.

На третьем месте - Россия - инфицированных уже 353 427 человек, количество смертей - 3 633.

В Испании зарегистрировали 282 480 пациентов, умерли 26 837 человек. В Великобритании – 261 184 заболевших, умерли 36 914 пациентов. В Италии зафиксировали COVID-19 у 230 158 людей. Умерли 32 877 человек.

Напомним, ранее ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19.