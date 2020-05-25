В Черногории не осталось больных коронавирусом

В Черногории на данный момент нет выявленных случаев коронавирусной инфекции. Болезнь, которую зафиксировали в стране 68 дней назад, за время вспышки выявили у 324 местных жителей. Девять из них скончались, а остальные вылечились.

Об этом вечером 24 мая сообщил Институт общественного здоровья страны.

При этом Черногория, в отличие от Словении, пока не объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Представитель Институт общественного здоровья в комментарии "Радио Свобода" заявил, что хотя строгих правил нет, эпидемиологи обычно считают страну свободной от вирусов только после того, как в течение 28 дней не было обнаружено новых заражений. Пока что прошло 19 дней.

Напомним, что Черногория была последней европейской страной, где выявили коронавирус. О первых двух случаях COVID-19 правительство заявило 17 марта