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Коронавирус добрался до Черногории

В Европе не осталось стран без подтвержденных случаев SARS-CoV-2.

Коронавирус добрался до Черногории
Фото: bigkiev.ua

Власти Черногории заявили о первых двух случаях коронавирусной инфекции на территории страны.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Душко Маркович, пишет местное издание Mina.

По его словам, SARS-CoV-2 подтвержден у двух женщин, родившиеся в 1948 и 1973 годов рождения,

которые прибыли из США и Испании 12 дней назад.

"Они находятся в специальном отделении Клинического центра, и на данный момент состояние обеих стабильно", - сказал Маркович.

Черногория стала последней страной в Европе, где обнаружили коронавирус. Ранее она уже закрыла свои границы, остановила общественный транспорт, закрыла школы, кафе и рестораны, чтобы остановить распространение инфекции. Только супермаркеты и аптеки остаются открытыми.

Очагом коронавирусной инфекции в Европе является Италия. 

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