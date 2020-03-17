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Берлускони пожертвовал 10 млн евро на борьбу с коронавирусом

Его примеру последовал Джузеппе Капротти, сын основателя сети супермаркетов Esselunga.

Берлускони пожертвовал 10 млн евро на борьбу с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец "Милана" Сильвио Берлускони пожертвовал региону Ломбардия 10 млн евро на обустройство 400 коек для интенсивной терапии во временной больнице, которая сооружается в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Мы не можем, еще раз и от всей души, не послать горячую и сердечную благодарность гражданским героям больниц", - заявил 83-летний бывший хозяин "россонери".

Примеру Берлускони последовал Джузеппе Капротти, сын основателя сети супермаркетов Esselunga, который также объявил о создании фонда в 10 млн евро для терапевтических инициатив в Ломбардии и для поддержки самых незащищенных категорий граждан, пострадавших от последствий короновируса.

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