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Хакеры атаковали серверы Минздрава США

Расследование продолжается.

Хакеры атаковали серверы Минздрава США
Фото: svetaplikaci.tyden.cz

На Министерство здравоохранения США в воскресенье была совершена кибератака.

Об этом сообщают американские СМИ.

По информации агентства Bloomberg, атака должна была ослабить меры, принимаемые министерством для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, однако эта цель не была достигнута, передает "Голос Америки" со ссылкой на Bloomberg.

Расследование по факту атаки не закончено, продолжается поиск организаторов атаки или её заказчиков.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса. Также США закрыли въезд для путешествующих из Европы.

16 марта в американском городе Сиэтл начали клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2. В испытаниях будут участвовать 45 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующаяся в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США.

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