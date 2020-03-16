Як Італія рятує економіку від коронавірусу

Нарешті цього тижня італійський уряд затверджує положення декрету про економічну підтримку Італії та італійців у боротьбі із коронавірусом . Урядовцям довелося попотіти, адже за обсягом цей декрет майже такий, як і щорічний закон про бюджет країни. Включити потрібно було майже усе : від дотацій для підприємців до ваучерів для батьків із дітьми, щоб ті у свою чергу змогли оплатити послуги няні. Іще й інтереси різних політичних сил необхідно задовольнити, щоби вони потім підтримали своїм голосуванням.

Ліва, права де сторона?

Як LB.ua писав минулого тижня, декрет Конте передбачає виділення 25 млрд євро для покриття збитків від коронавірусу та спеціальних заходів для спасіння економіки. Протягом тижнів тривало попереднє обговорення, засідання глав кабінетів міністерств, щоб ухвалити усі вимоги та положення, вперше представлені не виключно прем’єром Джузеппе Конте, а міністром економіки та фінансів Роберто Гуальтьєрі. І, як і будь-який попередній «економічний маневр» Італії, навіть цей декрет викликав сильні суперечності між лідерами «правих» та «лівих» сил.

Фото: EPA/UPG Прем’єр Італії Джузеппе Конте та міністр економіки та фінансів Роберто Гуальтьєрі на прес-конференції в Римі, 5 березня 2020

«Він не вирішує тієї надзвичайної ситуації, що склалася в Італії», - атакують представники «Ліги». «Потрібно іще більше виплат для робітників «напередовій» та для самозайнятих», - говорить депутат Берніні від «Вперед, Італіє». А його колега в Сенаті, Мауріціо Гаспарі, уточнює: «Указ не дає належних гарантій для бізнесу, не прояснює долю ПДВ та не гарантує стабільність для самозайнятих працівників» .

Що і скільки коштуватиме?

Сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр Конте зазначив, що «нашу (економічну) модель беруть у приклад європейці. Пишаймося, що ми італійці» . А заступник міністра економіки Антоніо Мізіані (Демпартія) додає, що це «економічні заходи лише на березень 2020 року. Будуть схожі кроки і в квітні» .

Спробуємо розібратися і ми. Принцип розподілу цих коштів враховує чотири головні аспекти державних виплат: охорона здоров’я, виплати громадянам, доля кредитів та підтримка реальної економіки.

Фото: EPA/UPG

Система охорони здоров'я та сфера цивільного захисту:

Італійці підрахували, що доведеться думати принаймні про 3,5 млрд євро. Рівень фінансування національних потреб у охороні здоров'я збільшився на 1,15 млрд. євро на 2020 рік. Очікується збільшення фінансування на 50% для створення ліжок в реанімації та 100% збільшення фінансування для пульмонологічних відділень. Іще 50 мільйонів передбачається для виробництва та постачання фармацевтичного та медичного обладнання. До закінчення надзвичайного стану дозволяється виготовляти хірургічні маски без проведення вимог закупівель, за умови, що вони дозволені Національним інститутом охорони здоров’я Італії. При необхідності уряд дозволяє префектам на місцях використати приміщення готелів чи інших будівель, де можна встановити ліжка та обладнання для інтенсивної терапії .

І тут цікаво, що китайські медики прийшли на допомогу італійцям минулої суботи. Група з китайських медиків прилетіла до Італії обмінюватися досвідом із італійськими колегами. Вони також супроводжували величезну партію медичних товарів та, зокрема, медичних масок, яку уряд Китаю передав італійцям. Усього – 31 тонна засобів. Італія надзвичайно потребує саме цього, адже Німеччина заблокувала поставки медичної продукції, частина з яких (зокрема, маски) йшли на італійський ринок. Наразі і у самій Німеччині маски стали дефіцитним товаром.

Фото: EPA/UPG

Страхуємо підприємців:

Після зустрічі із представниками профспілки та великих фабрик минулого тижня, уряд оголосив ті напрями економіки, які підтримуються Інтеграційною касою. А тепер треба пояснити, що це таке.

Слід пам'ятати, що італійські компанії отримують державні гроші як певний соціальний механізм у період «простою», щоб платити співробітникам і, водночас, не звільняти їх. У разі структурних труднощів об'єктивного характеру (погана кон'юнктура ринку, необхідність реконструкції), що виникли в компанії і вимагають припинення або тимчасового скорочення виробництва, вона може перевести в інтеграційну касу частину або усіх працівників, які на цей «особливий» період отримують 80% середнього заробітку.

Наразі Інтеграційна каса підтримуватиме членів кооперативів, працівників фондів у секторі державних послуг та третьому секторі. І уряд виділив іще 500 млн євро для цього. Близько 200 мільйонів піде на інтеграційні виплати авіакомпаніям.

Підтримка реальної економіки

І тут італійський уряд аж надто сподівався на одноголосну підтримку ЄС та, зокрема, Європейського центрального банку. Проте не все так сталося, як планували. ЄЦБ не підтримав фінансово італійську економіку. У підсумку ця «різниця внаслідок падіння італійських паперів виросла на 60 базисних пунктів, що є найбільшим розривом. Після чого фондовий індекс міланської біржі впав на 17%», - йдеться в матеріалі від Financial Times. Наслідком цього також стало посилення позицій євроскептиків. Так, за словами лідера партії Ліга Півночі Маттео Сальвіні, коли Італія потребувала допомоги, «їй дали ляпас».

Отож довелося італійським урядовцям самостійно справлятися. Наразі головна мета – підтримати реальну економіку обіговими коштами та водночас «заморозити» виплати по кредитам та іпотечним платежам для своїх громадян. Для подолання недостатньої наявності обігових коштів сім’ям та підприємствам за іпотечними кредитами та позиками уряд Італії планує виділити 3,8 мільярда. Гарантійний фонд для малого та середнього бізнесу, а також Фонд гарантування вкладів збільшилися з 1,35 до 2 мільярдів євро .

Фото: EPA/UPG

Уряд Італії готує створення спеціального Фонду гарантування виплат для індустрії розваг та кіно, на який виділятиметься 130 мільйонів євро на 2020 рік. Повернення коштів буде у вигляді ваучерів на збитки від невикористаних квитків в кінотеатри, театри, музеї та інші місця культури, закриті через коронавірус. Аналогічні ваучери будуть запроваджені для відшкодування збитків за невикористані туристичні пакети та авіаквитки.

43,5 млн євро виділено на позачергове прибирання освітніх закладів Італії. 85 мільйонів євро виділяється для створення Фонду цифрових інновацій для фінансування платформ дистанційного навчання, необхідних для проведення онлайн-уроків через закриття шкіл.

Стоп-оплати, тримайте ваучери

Подовження терміну «заморозки» платежів в термін до 18 місяців на іпотеку будинку також буде надано самозайнятим працівникам та фріланс-працівникам. Однак вони мають довести, що з 21 лютого 2020 у них відбулося падіння доходів на понад 33% через закриття або обмеження їх діяльності, спричиненої коронавірусом. Мораторій на позики та кредитні лінії для малих, середніх та мікропідприємств, які звернулися з проханням позики до банку або іншого фінансового посередника про банк або іншого фінансового посередника. Податковий бонус надається за продаж знецінених позик. Можливе скорочення на 2-3 мільярди рахунків за сплату електроенергії.

Опрацьовуються положення щодо виплат тим батькам, які працюють з дому, але мають діток – від 650 до 800 мільйонів. Тим батькам, які працюють в приватному секторі, дозволяється йти в оплачувану відпустку та, якщо дитині до 12 років, отримувати до 50% надбавки. Якщо дитині від 12 до 16 років – просто не буде надбавки. Віковий ліміт не застосовується у випадку виплатам батькам для дітей-інвалідів.

Фото: theglobeandmail.com

Але найцікавіше – це те, що батькам пропонується спеціальний «ваучер 600 євро» для компенсації послуг няні.

Спільно чи порізно?

Усі точно розуміють, що вплив коронавірусу на європейську економіку є руйнівним. Отож сьогодні очі усіх італійських політиків іще й прикуті до Брюсселю. Точніше до е-Брюсселю, де у форматі відео-конференції міністри фінансів єврозони мають погодити план дій для спасіння економіки не тільки єврозони, але й ЄС. На прохання Італії відбудеться іще й зустріч у форматі G7.

Ще одне важливе питання стосуватиметься фіскальних стимулів, які уряди мають спільно ухвалити для підтримки власних економік. На даний момент не так багато країн вже виділили максимум сум для подолання наслідків впливу коронавірусу на сектор реальної економіки. Окрім Італії один із найбільших пакетів фінансової підтримки готує Франція, розмір якої коливається від 30 до 40 млрд євро. Сьогодні увечері ми дізнаємося, скільки Європа буде готова покласти на стіл для порятунку власних економік.