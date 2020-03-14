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В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки

На данный момент положительного результата не обнаружено.

В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
Фото: uacrisis.org

В субботу, 14 марта, в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 15 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"В Центр общественного здоровья в течение сегодняшнего дня поступило 15 сообщений из разных регионов страны. Сейчас центром проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые поступают. На данный момент положительного результата пока не было обнаружено", - сказал он.

Также, по словам Кузина, сообщения продолжают поступать не только на национальном уровне, а и на уровне областей, которые уже получили специальные тест-системы.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. В Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне вернулась из Польши. Коронавирус у нее подтвердили 12 марта, женщина находилась в тяжелом состоянии.

3 марта в Черновицкой области зафиксировали первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.

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Источник: "Українські новини"
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