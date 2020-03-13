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В Черновицкой области госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус

По состоянию на 18:00 13 марта, в области госпитализированы 8 человек с подозрением на COVID-19.

В Черновицкой области госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус
Фото: EPA/UPG

В Черновицкой области сегодня, 13 марта, госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"Оба госпитализированных имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 13 марта, в области госпитализированы 8 человек с подозрением на COVID-19.

На данный момент на Буковине зарегистрированы два случая инфицирования COVID-19.

Напомним, в Украине официально зафиксировано три случая коронавирусной инфекции. Одна из инфицированных SARS-CoV-2, посещавшая Польшу 71-летняя женщина из Житомирской области умерла.

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