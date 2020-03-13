Михаил Радуцкий: "Никто не собирается отменять реформу: ни комитет, ни президент, ни министр"

О будущем реформы и не только мы поговорили в блиц-интервью с главой комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким . Как с человеком, которому в вопросах медицины доверяет президент, и который сегодня имеет большое влияние на сферу здравоохранения.

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу будет рассматривать законопроект и постановление об отмене реформы системы здравоохранения . Несмотря на то, что авторство этих документов принадлежит ОПЗЖ, в околомедицинском сообществе новость была принята с волнением. Так как слухи о том, что власть не намерена продолжать начатую реформу, ходят уже давно. Их подогревают как заявления президента о том, что с реформой мы "летим в стену" , так и туманные обещания министра сделать "новые изменения", которые осчастливят и пациентов, и врачей.

Сегодня на заседании комитета будет рассматриваться законопроект об отмене Закона "О государственных медицинских гарантиях" и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения"...

Да, проект закона и постанова от депутатов ОПЗЖ. Комитет будет их рассматривать, но, естественно, у комитета не самое лучшее настроение в этом плане. Никто не собирается отменять реформу: ни комитет, ни президент, ни министр. Конечно, будет голосование, но я почему-то уверен в коллегах.

Уверены, что они не поддержат ни законопроект, ни постановление?

Да. Это же маразм. Есть много недочетов в реформе, которые совершенно спокойно успевают НСЗУ и Минздрав исправить. Но никто не говорит о том, что 1 апреля кто-то отменяет.

То есть, 1-го апреля второй этап начнется в том виде, в котором запланирован?

Если мы не закроем вообще страну и не отменим ее существование, то ничего не изменится.

А страховая медицина, которую анонсировал новый министр?

Страховая медицина - это программная вещь для президента. И для “Слуги народа”. Но страна сегодня к страховой медицине не готова. Для того, чтобы ввести страховую медицину, надо закончить реформу, которая уже начата.

Фото: Макс Требухов

Министр самостоятельная политическая фигура. Но я от него не слышал ничего плохого в адрес реформы, и не слышал, чтобы он угрожал ее отменить.

А о том, что он собирается ее перенести на квартал?

Тоже не слышал от него такого. В Верховной раде этот вопрос поднимают депутаты Оппозиционной платформы “За життя”, “Батьківщини”.

Насколько вообще удачной была идея поменять министра накануне реформы?

Не ко мне вопрос, я не исполнительная власть.

Вы поддерживали кандидатуру Емца на этот пост?

Я не поддерживал ни одной кандидатуры ни на какой пост. Мы - комитет, который должен обеспечить министра с любой фамилией законодательной базой для того, чтобы он мог выполнять ту стратегию, которую определила президент Украины, Кабинет министров и Верховная Рада.

Фамилии для меня лично не принципиальны. Точнее, для меня принципиальны некоторые фамилии, которые я бы точно не поддержал и вообще сдал мандат. Но это точно не Емец.

Фото: fakty.ua Илья Емец

Емец - достаточно мощная фигура, известная. Он закроет желание части общества, которая хотела, чтобы все-таки Минздравом руководил врач. Я сейчас не буду пускаться в полемику, это хорошо или плохо. Но большая часть общества все-таки хотела, чтобы Минздравом руководил человек с медицинским образованием.

Из того, что министр озвучил официально - он хочет “немного изменить функции и название Национальной службы здоровья Украины”. Вы знаете, о чем идет речь?

У нас сегодня на комитете будет презентация стратегии Министерства. Мы с депутатами будем министра слушать. После этого будем либо поддерживать, либо не поддерживать. Я эту презентацию ещё не видел. Политическое представление Емец делал на фракции, когда обсуждалась его кандидатура. В там ничего криминального не было.

Вы рассчитываете сегодня на комитете успеть рассмотреть и эту стратегию?

Я надеюсь, что рассмотрение законопроекта и постановы ОПЗЖ не займет много времени. Основная цель заседания сегодня - рассмотрение стратегии, предложенной министром, и безотлагательных законопроектов, которые нужны для борьбы с коронавирусом.

Они касаются ужесточения ограничительных мер, возможно, закрытия границ? (Через два часа после разговора СНБО принял решение закрыть границы на две недели).

Насчет закрытия границ и многих других вещей. Я в течении последних пяти дней был в четырех странах с объявленным карантином. Был в Германии, Австрии, Голландии и Польше. Того, что мы видим в Украине сегодня, там и близко нет. Там никто не меряет температуру прилетевших, никто не ходит в масках. Я в Берлине видел трех человек в маске - один из них говорил на украинском, два - на русском. Ни пограничники, никто маски не надевает, потому что это бессмысленно и смешно. Маску должны одевать больные, чтобы никого не заразить. Да, там закрыты учебные учреждения и запрещены массовые мероприятия - это правильно.

Фото: EPA/UPG

Но вот теперь скажите мне: на основании какого закона Украины мы можем не пустить граждан Украины домой?

Но, может, стоить принять больше мер предосторожности? Потому что наших граждан из Уханя отправили на обсервацию на 14 дней в Новые Санжары, а граждане из такого же очага заболевания в Италии спокойно едут домой.

Каждого человека, прилетевшего из зоны поражения, осматривают врачи и пограничники. Всех людей с подозрением тут же отвозят в инфекционные больницы. Остальные люди размещаются на домашнюю обсервацию.

А откуда мы знаем, что они будут сидеть дома?

Вот сейчас мы хотим дать больше полномочий санитарным врачам и полиции, чтобы отслеживать и наказывать людей, которые не выполнили рекомендации по самоизоляции. Потому что они представляют опасность для других людей. Но посадить их в тюрьму мы не можем.

Как бы я еще карантин ужесточил? Понимаю, что сейчас на меня накинется полстраны, но я бы запретил сейчас церковные службы. Всех концессий. Потому что какая-то церковь уже заявила: не может заразиться человек, поцеловав икону. Хоть церковь и отделена от государства, все это надо ограничить.

Я знаю, что в Киеве несколько школ продолжают занятия. Мы уже направили туда полицию.

Некоторые кинотеатры начали говорит: “А вот наши юристы считают, что это рекомендованный карантин, а не обязательный”. Скажите, мы должны это позволять? Нет. Потому мы хотим ужесточить этот момент. Стадион так стадион, карантин так карантин. Иначе это не карантин, а понты по поводу карантина.

Фото: LB.ua

Есть ещё одна очень серьезная проблема, которая требует законодательного решения. Родители, которые работают в госучреждениях, не могут без больничного остаться дома. Но им нужно остаться с детьми, потому что садики закрыты.

Обязательно нужно будет сделать возможность дистанционной работы, для госслужащих в том числе. И нужно, чтобы родители могли уйти в оплачиваемый отпуск на время карантина. Это в том числе будет сегодня рассматриваться на межквалификационной группе. Мы сегодня собираем такую группу, которая заслушает предложения Минздрава по изменениям в законодательство, и потом эти предложения будут выноситься на внеочередную сессию парламента.

Есть ещё много важного. Например, в Италии и других странах многие медработники из-за боязни заразиться отказываются выходить на работу. Поэтому мы должны решить вопрос о повышенной плате для тех, кто будет работать с заболевшими гражданами Украины. Медики подвергаются большему риску, чем остальные. Потому есть такая инициатива.

Кроме того, надо сейчас ускорить процесс закупок. Потом что деньги выделили, но если будем закупать по обычной процедуре, то успеет начаться другая эпидемия, пока закупим.

Фото: EPA/UPG

Украина докупает аппараты искусственной вентиляции легких?

Да, конечно. Каждый день государство покупает. Резервный фонд этим занимается. Кроме того, фонд Ахметова передал за последнюю неделю больше 20-ти аппаратов для вентиляции легких.

Но сколько бы ни было аппаратов, их все равно не хватит. Их не хватает в Италии, в США. И самое сложное - врачам нужно принимать решение, кого подключать к аппарату, когда на всех их не хватает.

Какие ещё изменения будете сегодня рассматривать?

Нужно внести много изменений в закон о санэпидблагополучии. Потому что с тех пор, как его приняли, страна сильно изменилась. То есть мы, с одной стороны, старыми нормами не можем пользоваться, а с другой - новые не создали. Мы говорим о возвращении СЭС, но нам точно не нужна СЭС в том виде, в котором она была - с разрешительной функцией, которая была почвой для коррупции.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что новая СЭС - это на самом деле будет не СЭС, а CDC по американскому образцу.

Действительно, мы говорим о СDC. Американская, европейская - это пока спорный вопрос. Но точно не СЭС, которая делала свой коррупционный бизнес на выдаче разрешений. Я бизнесмен, я знаю, что это такое - получить от СЭС разрешение на работу.

И я такой же противник старой СЭС, как и все остальные. Но функцию эпидбезопасности нужно восстановить. На данный момент она потеряна. 5 лет в стране не готовятся санитарные врачи.