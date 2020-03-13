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Комитет не поддержит проект об отмене медреформы, - Радуцкий

Глава комитета не слышал от нового министра ничего плохого в адрес реформы.

Комитет не поддержит проект об отмене медреформы, - Радуцкий
Фото: Макс Левин

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не будет поддерживать законопроект об отмене Закона о государственных медицинских гарантиях и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения". Такое мнение сегодня в интервью LB.ua высказал глава комитета Михаил Радуцкий. Полностью текст интервью можно будет почитать на LB.ua в ближайшее время.

"Никто не собирается отменять реформу: ни комитет, ни президент, ни министр. Конечно, будет голосование, но я почему-то уверен в коллегах,  - сказал Радуцкий. - Есть много недочетов в реформе, которые совершенно спокойно успевают НСЗУ и Минздрав исправить. Но никто не говорит о том, что 1 апреля кто-то отменяет".  

На вопрос, стартует ли 1-го апреля второй этап реформы в том виде, в котором был запланирован, Радуцкий ответил: "Если мы не закроем вообще страну и не отменим ее существование, то ничего не изменится". 

По поводу страховой медицины Радуцкий сказал, что "это программная вещь для президента и для “Слуги народа”. Но страна сегодня к страховой медицине не готова. Для того, чтобы ввести страховую медицину, надо закончить реформу, которая уже начата". 

Также он сообщил, что не слышал от нового министра Ильи Емца ничего плохого в адрес реформы. И не слышал, чтобы он угрожал ее отменить или перенести.

Как ранее сообщалось, сегодня комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы.

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