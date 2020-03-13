Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантина

Ограничения введены в двух роддомах столицы и во всех львовских.

В роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантина
Фото: КиевВласть

В связи с решением о введении карантина для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2, в родильных домах начали запрещать посещение рожениц.

Об этом сообщается в группе "Природные права Украина" в фейсбуке.

"Есть противоречивые и печальные новости в связи с всеукраинским карантином для предотвращения распространения коронавируса: роддома начали временно запрещать партнерские роды, посещение рожениц родственниками и даже выход женщин к посетителям", - говорится в сообщении.

Так с 12 марта карантин введен в киевских роддомах №2 и №3 - до 3 апреля, а также во всех родильных домах Львова - бессрочно.

Группа направила соответствующий запрос в Минздрав о необходимости принятия таких мер.

Напомним, 11 марта Кабмин принял постановление о всеукраинском карантине из-за коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также