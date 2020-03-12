Виктор Ляшко о вспышке коронавируса: "Никакого алкоголя не должно быть в этот период"

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил об опасности употребления алкоголя в период вспышки коронавируса. Об этом он сообщил на брифинге, пишет "Украинская правда".

"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет. Наоборот - никакого алкоголя не должно быть в этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что коронавирус вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков угнетает иммунную систему и организм становится более благоприятным для проникновения разных микроорганизмов и вирусов", - пояснил он.

Ляшко подчеркнул, что для предотвращения заболевания нужно придерживаться доказанных методов профилактики - мыть руки, не прикасаться грязными руками к слизистым, спать не менее семи часов и соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Также он рекомендовал часто употреблять фрукты и овощи.

Напомним, в Иране 36 человек скончались от отравления алкоголем в городе Авхаз из-за слухов о том, что алкоголь может предотвратить коронавирусную инфекцию.