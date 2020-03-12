Количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 126 000. Из них почти 81 000 случаев зарегистрирована в Китае, а более 12 000 - в Италии. Такие данные предоставляет карта распространения заболевания от Университета Джона Хопкинса.

От коронавируса погибли 4 637 человек, выздоровели - 68 266. На первом месте по смертности разместилась китайская провинция Хубэй (3056 случаев), однако там же больше всего тех, кто выздоровел (50 298).

На втором месте по количеству летальных исходов - Италия, где умерли 827 человек. На третьем месте Иран. Второе место среди стран, городов или регионов, где излечилось самое большое количество пациентов, занимает Иран, третье - китайский город Гуанчжоу.

В Украине пока лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что вспышка коронавируса официально является пандемией.