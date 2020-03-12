В Италии решили закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых ограничений из-за коронавируса.

Принято решение закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Это касается в том числе парикмахерских, салонов красоты, баров, пабов, ресторанов (они смогут работать только на доставку), пишет The Local.

Крупные предприятия, такие как фабрики, могут продолжать работу до тех пор, пока они принимают "соответствующие меры безопасности для предотвращения заражения", сказал Конте.

Общественный транспорт не закрывают.

В то же время Конте попросил людей оставаться дома и выходить разве что за продуктами и предметами первой необходимости. Он подчеркнул, что паниковать и скупать продукты не нужно, так как продовольственные магазины будут открыты повсеместно.

Ужесточение ограничительных мер последовало после того, как в Италии за сутки умерли почти 200 человек и выявили около 2 тысяч новых носителей коронавируса.