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УГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службы

"Мы обязаны соблюдать правила, которые вытекают из предписаний органов власти".

УГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службы
Фото: news.ugcc.ua

Украинская греко-католическая церковь разрешила своим прихожанам не ходить на богослужения из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом говорится на сайте УГКЦ.

"Мы обязаны соблюдать все правила, которые вытекают из определенных предписаний органов государственной власти", - заявил глава церкви Святослав, комментируя запрет массовых собраний, введенный Кабинетом министров с 12 марта.

Он подчеркнул, что УГКЦ даже поощряет людей пожилого возраста, для которых новый коронавирус опаснее всего, оставаться дома. "Призываем пожилых людей и родителей с детьми оставаться дома, ведь они находятся в зоне наибольшего риска... Можно использовать трансляции богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников отвечать на просьбы верующих уделять им таинства исповеди и причастия дома, особенно когда речь идет о больных лицах", - сказал Святослав.

УГКЦ также позволила в условиях карантина не целовать иконы. "В этот период может быть оправданным не прикладываться и не целовать иконы", - говорится в заявлении церкви.

Святослав также предостерег от стигматизации или негативного отношения к больным COVID-19 или тем, у кого подозревают эту болезнь.

"Никто специально сам не хочет заболеть этим недугом. Человек может даже не знать, что он болен. Не нужно относиться с предубеждением к своему ближнему. Ибо Слово Божие и заповедь любви к ближнему действуют даже во время эпидемии", - сказал митрополит.

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