Члены Кабмина до конца года отказались от премий

Члены Кабинета министров отказались от премий до конца года.

Об этом на брифинге после заседания правительства в среду сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это политическое решение, но оно важное - министры отказались от своих премий до конца года. И приняли решение, что вопрос премий на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год. Остается зарплата, которая не должна превышать пяти средних зарплат в Украине, остаются надбавки по закону. Надбавка за интенсивность не должна превышать 30%, такое решение тоже принято", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в начале 2020 года вокруг зарплат и премий министров возник скандал из-за того, что некоторые члены правительства в декабре получили по 100-200 тысяч гривен.

После этого было принято решение ежемесячно публиковать зарплаты в Кабинете министров.