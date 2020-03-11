В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
ГлавнаяПолитика

Члены Кабмина до конца года отказались от премий

"Остается зарплата, остаются надбавки по закону".

Члены Кабмина до конца года отказались от премий
Фото: kmu.gov.ua

Члены Кабинета министров отказались от премий до конца года.

Об этом на брифинге после заседания правительства в среду сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это политическое решение, но оно важное - министры отказались от своих премий до конца года. И приняли решение, что вопрос премий на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год. Остается зарплата, которая не должна превышать пяти средних зарплат в Украине, остаются надбавки по закону. Надбавка за интенсивность не должна превышать 30%, такое решение тоже принято", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в начале 2020 года вокруг зарплат и премий министров возник скандал из-за того, что некоторые члены правительства в декабре получили по 100-200 тысяч гривен.

После этого было принято решение ежемесячно публиковать зарплаты в Кабинете министров.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также