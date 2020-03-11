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Сумскую область возглавил военный прокурор

Зеленский девять месяцев искал замену предыдущему главе ОГА.

Сумскую область возглавил военный прокурор
Фото: 05453.com.ua

Президент Владимир Зеленский 11 марта назначил нового главу Сумской областной государственной администрации. Эту должность занял военный прокурор Роман Грищенко.

Об этом говорится в указе №74/2020.

Нового губернатора в среду представил замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Должность председателя Сумской ОГА была вакантной с июня 2019 года, когда Зеленский уволил Николая Клочко. После этого областью руководила временно исполняющая обязанности губернатора Ирина Купрейчик.

В конце января Кабинет министров утвердил назначение на должность главы ОГА Романа Грищенко, военного прокурора Харьковского гарнизона. До 2018 года он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры - более 13 лет.

Родился в с. Екатериновка Первомайского района Николаевской области. В 2005 году окончил юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Женат, имеет двоих детей.

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