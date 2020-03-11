Зеленский уволил главу Киевской ОГА в связи с назначением в Кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации. Об этом свидетельствует указ президента.

В указе говорится "уволить Чернышева Алексея Михайловича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Чернышев 4 марта был назначен Верховной Радой министром развития громад и территорий.

Вместе с тем, другим указом президент назначил Василия Володина временно исполняющим обязанности главы Киевской ОГА.

Ранее Володин был заместителем главы Киевской областной государственной администрации. До этого был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".