Украина заинтересована в сотрудничестве с МВФ, продолжается работа над банковским законопроектом, - Зеленский для Bloomberg

"Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство. У нас осталась земля и банковский закон".

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они (представители МВФ, - ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа, - ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделали", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

Президент Украины указал в интервью, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам, отмечает пресс-служба президента.

"Не только Офис президента, не только Малюська (министр юстиции Денис Малюська, - ред.), а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта Зеленский назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности. "Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", - пояснил президент.

Напомним, Украина еще в начале декабря 2019 года предварительно договорилась с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Одним из них является законопроект №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и исключить возвращение Приватбанка бывшим владельцам.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли, что может растянуться на несколько недель или месяцев.

К законопроекту о банках депутаты еще даже не приступили.