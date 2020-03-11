​Кабмин восстановил МинВОТ и переименовал его в Министерство реинтеграции

Кабинет министров отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два.

Об этом говорится в постановлении №212 от 11 марта.

Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов.

А существовавшее до сентября 2019 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий получило новое название - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных лиц.

Министром ветеранов 4 марта стал Сергей Бессараб, а министром реинтеграции - Алексей Резников.