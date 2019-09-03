Кабмин создал новые министерства

Под нож пошли МинАПК, Минэнерго, МинВОТ, Минкультуры и Минспорта.

Кабинет министров на заседании 2 сентября провел реорганизацию министерств.

Об этом говорится в постановлении №829.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ переименовано в Министерство развития громад и территорий (министр - Алена Бабак).

Министерство экономического развития и торговли переименовано в Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства (Тимофей Милованов).

Министерство экологии и природных ресурсов переименовано в Министерство энергетики и защиты окружающей среды (Алексей Оржель).

Министерство по делам ветеранов переименованов в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (Елена Коляда).

Существовавшие в предыдущем кабинете МинАПК, Минэнерго и МинВОТ реорганизованы путем присоединения к другим министерствам.

Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта ликвидированы, вместо них на базе Министерства информационной политики создано Министерство культуры, молодежи и спорта (Владимир Бородянский).

На базе Государственного агентства по вопросам электронного правительства создано Министерство цифровой трансформации (Михаил Федоров).