ГБР по решению суда завело производство в отношении Парубия

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на официальный ответ бюро.

Дело открыто по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.

Напомним, 2 августа Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении Парубия по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств.