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Зеленский настаивает на принятии нового Трудового кодекса до 2020

Ответственность за теневое ведения хозяйства должна быть усилена.

Зеленский настаивает на принятии нового Трудового кодекса до 2020
президент Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук
Фото: president.gov.ua

До 1 января 2020 года необходимо доработать и принять новый Трудовой кодекс Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди прочего, по мнению президента, следует сузить сферы неформальной занятости, в частности, существенно усилив ответственность за теневое ведения хозяйства.

Также до января, по словам Зеленского, необходимо утвердить план по дерегуляции и переводу предоставления разрешительных документов в электронную форму. Также в электронный вид должны быть переведены топ-30 наиболее популярных сервисов для граждан и бизнеса. Кроме того, следует упростить порядок и уменьшить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты.

Для реализации проекта "Государство в смартфоне" президент считает необходимым провести полный аудит государственных реестров и их упорядочения, осуществить верификацию и установление тождества данных о гражданах в базовых реестрах и распространение уникального идентификатора для связанных данных.

Среди прочего, глава государства подчеркнул необходимость создания условий для проведения электронных выборов и электронной переписи населения. Также среди приоритетов - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра; введение единого портала электронных услуг, электронного кабинета гражданина с доступом к информации о себе из реестров и внедрения электронных услуг "еМалятко", ID14, eHealth.

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