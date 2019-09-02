В среду, 4 сентября, в Институте Горшенина состоится круглый стол "Как усилить разведывательные органы Украины". Начало - в 11:00.
Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).
Вопросы к обсуждению:
- Пути реформирования разведывательных органов.
- Изменение законодательства - какие принципиальные позиции должны найти отражение в соответствующих законах. Особенности работы будущего профильного комитета.
- Создание разведывательного сообщества: украинский путь.
Участники круглого стола:
- Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД)
- Валерий Кондратюк, начальник Главного управления разведки Минобороны (2014 - 2016), заместитель главы Администрации президента Украины (2016 - 2019)
- Вадим Скибицкий, официальный представитель Главного управления разведки Минобороны
- Александр Скипальский, вице-президент Центра стратегических исследований и анализа, начальник Главного управления разведки Минобороны (1992 - 1997), заместитель председателя СБУ (2007).
Контакты для аккредитации СМИ: +38 (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua
Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г.. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)