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В Институте Горшенина состоится круглый стол "Как усилить разведывательные органы Украины"

Организаторы - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности.

В Институте Горшенина состоится круглый стол "Как усилить разведывательные органы Украины"
Фото: gur.mil.gov.ua

В среду, 4 сентября, в Институте Горшенина состоится круглый стол "Как усилить разведывательные органы Украины". Начало - в 11:00.

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

  1. Пути реформирования разведывательных органов.
  2. Изменение законодательства - какие принципиальные позиции должны найти отражение в соответствующих законах. Особенности работы будущего профильного комитета.
  3. Создание разведывательного сообщества: украинский путь.

Участники круглого стола:

  1. Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД)
  2. Валерий Кондратюк, начальник Главного управления разведки Минобороны (2014 - 2016), заместитель главы Администрации президента Украины (2016 - 2019)
  3. Вадим Скибицкий, официальный представитель Главного управления разведки Минобороны
  4. Александр Скипальский, вице-президент Центра стратегических исследований и анализа, начальник Главного управления разведки Минобороны (1992 - 1997), заместитель председателя СБУ (2007).

Контакты для аккредитации СМИ: +38 (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г.. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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