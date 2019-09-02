В среду, 4 сентября, в Институте Горшенина состоится круглый стол "Как усилить разведывательные органы Украины". Начало - в 11:00.

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

Пути реформирования разведывательных органов. Изменение законодательства - какие принципиальные позиции должны найти отражение в соответствующих законах. Особенности работы будущего профильного комитета. Создание разведывательного сообщества: украинский путь.

Участники круглого стола:

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД) Валерий Кондратюк, начальник Главного управления разведки Минобороны (2014 - 2016), заместитель главы Администрации президента Украины (2016 - 2019) Вадим Скибицкий, официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Александр Скипальский, вице-президент Центра стратегических исследований и анализа, начальник Главного управления разведки Минобороны (1992 - 1997), заместитель председателя СБУ (2007).

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Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности - обязательно.

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