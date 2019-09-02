Завтра Рада должна окончательно отменить депутатскую неприкосновенность, - Разумков

Всем главам фракций и групп уже предоставлен проект повестки дня второй сессии

Завтра, 3 сентября, Верховная Рада Украины должна окончательно отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом на согласительном совете сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua.

"Я всех поздравляю с первым заседанием согласительного совета Верховной Рады Украины IX созыва. Надеюсь, наша работа будет элективной и плодотворной, и что мы сможем это сохранить на протяжении всех пяти лет", - заявил он.

Разумков напомнил, что на первой сессии Верховная Рада IX созыва приняла много важных вопросов, начиная с назначения руководства парламента, комитетов, в первом чтении приняла законопроект 7203 о снятии депутатской неприкосновенности, а также сформировала новый Кабмин.

"Во вторник нам нужно рассмотреть в целом проект закона 7203 о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Закон считается принятым, если за законопроект проголосует не меньше 2/3 от конституционного состава или не менее 300 депутатов Украины. Отмечу, что за законопроект ранее проголосовали 363 депутат. Надеюсь, что такая же конструктивная позиция будет продемонстрирована завтра", - подчеркнул он.

Спикер проинформировал, что на данный момент субъектами законодательных инициатив подано почти 300 законопроектов.

"Из них 67 — определены президентом как безотлагательные к рассмотрению. Относительно 59 таких законопроектов уже есть проголосованные решения о сокращении сроков порядка их рассмотрения. Также поданы 7 законопроектов о внесении изменений в Конституцию. Есть порядка 120 переходных законопроектов. Напоминаю, что не позже 15 сентября новый Кабмин должен подать в парламент проект государственного бюджета на 2020 год", - сказал Разумков.

Спикер отметил, что все главы фракций и групп уже получили проект повестки дня второй сессии.

Напомним, Верховная Рада 9 созыва провела первое заседание 29 августа и заседала до поздней ночи.