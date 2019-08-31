Це лише початок

Перша доба в Раді дала мені багато емоцій. Чи не головна з них – здивування різницею між новими політиками та парламентськими старожилами. Нікого не хочу образити, але склалося таке враження, що мої однопартійці – це живі люди, а стара гвардія – запрограмовані роботи.

Фото: Михаил Палинчак

Ми прийшли з розумінням, що у нас є план, який потрібно виконувати. Ну а «ветерани» Верховної Ради намагалися підміняти роботу юридичним формалізмом, який не має жодного стосунку до суті справи. Вони прийшли в Раду, сіли у звичні крісла і думали, що все буде так, як раніше.

Але як раніше вже не буде. Ніколи.

Перше засідання Ради не було «показовим виступом» або «демоверсією», як нам закидають опоненти. Ми зрозуміли, що парламент може працювати швидко та ефективно. Треба провести засідання комітету? Зробили перерву в пленарному засіданні – і за 30 хвилин вирішили всі питання. Треба проголосувати закон? Не витрачаємо час на самопіар з трибуни, а голосуємо. Виявляється, це можливо!

Така швидкість сподобалася не всім. Нас порівнювали з Держдумою РФ і навіть з КПРС: мовляв, голосують за вказівкою згори, як стадо баранів, не читаючи навіть назв законопроектів.

Ті, хто так вважають, мабуть, не слідкували за нашою партією у передвиборчі місяці. Інакше вони знали б, що перше засідання профільних комітетів ми провели ще до обрання народними депутатами – а саме 28 червня, коли решта українців відпочивали. Два літніх місяці ми були не на курортах, а напружено працювали над законопроектами. Тому стартове засідання нової Ради для нас було швидше фінішною прямою, а не початком дистанції.

Опоненти не забули покритикувати й Президента, скориставшись красивою цифрою: за 100 днів нічого не зробив! Але у цей час він був оточений абсолютно ворожим політичним середовищем і фактично не мав повноважень. Не можна оцінити ходові якості автомобіля, дорогу якому перекриває шлагбаум.

Зараз шлагбаум нарешті піднято. Президент отримав інструменти для впливу: парламентську більшість, уряд професіоналів. Це – точка відліку.

Треба віддати належне – Президент пробув з нами, поки ми не ухвалили рішення щодо недоторканності. Він приїхав у Раду після обіду і залишався там майже до першої години ночі. Володимир Зеленський пройшов з нами весь шлях. Президент не тиснув на інших – Президент підтримував своїх. Я не пам’ятаю, щоб раніше Президент приділяв стільки уваги роботі парламенту.

І Володимир Зеленський, і наша партія отримали на виборах безпрецедентно великий кредит довіри від народу. А кредити, як відомо, треба повертати. І що більша сума, то важче це зробити. Тому ми маємо бути ефективними.

Для підвищення ефективності ми ухвалимо закони, які стосуються народних депутатів. Ми скоротимо кількість нардепів. Ми підвищимо відповідальність. Прогулюєш засідання – плати штраф з депутатської зарплати. Пропустив третину сесії – тебе взагалі можуть відкликати. Те саме – за «кнопкодавство».

Ми припинимо практику переходу з фракції до фракції. Якщо ти обрався від «Слуги Народу», а потім передумав – можеш піти. Але не в іншу партію, а на вулицю, склавши депутатський мандат. Бо народ обирав тебе від конкретної партії, ти є її частиною. Бігати між політсилами – дурити своїх виборців.

Ми заборонимо депутатський «спам». Не зможе тепер Ольга Богомолець придумати законопроект про матюки лише для того, щоб потрапити в центральні ЗМІ і розігнати лінк у соцмережах. Для подачі законопроекту необхідно, щоб кількість депутатів, які його підписали, дорівнювала чисельності найменшої фракції. Іншими словами, якщо «Голос» вирішить подати законопроект, під ним мають підписатись усі члени фракції.

Замість депутатів-спамерів з’явиться новий суб’єкт законодавчої ініціативи – Народ України. Це дуже важлива зміна до Конституції, яку ми плануємо ухвалити. Сьогодні подавати проекти законів можуть лише народні депутати, Кабмін і Президент. Ми дамо цю можливість людям.

Третього вересня ми розглядатимемо законопроект стосовно депутатської недоторканності. Для його ухвалення потрібно 300 голосів. Ми розуміємо, що багато партій виходили на вибори з тими самими пропозиціями – забрати у нечесних депутатів можливість прикриватися мандатом. Ми розраховуємо, що вони виконають обіцянку, яку дали своїм виборцям.

Ми припинимо ганебну практику, коли важливе державне рішення могло блокуватися внесенням мільйона поправок і потрібний закон розглядався місяцями. За народні гроші! Розгляд поправок – тільки за окремим рішенням Ради.

Це – лише мала частка наших планів. Ми будемо відстоювати свої принципи, будемо працювати у швидкому темпі, активно ухвалювати закони. Звикайте до цього.

Бо реформи або робляться швидко, або не робляться ніколи. Ми обрали перший варіант. Точніше, його обрали ви, а нас найняли виконувати.