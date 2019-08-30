В Раду внесен законопроект о сокращении количества депутатов до 300

Следующие выборы могут пройти уже без мажоритарки.

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде сократить количество депутатов с 450 до 300 человек.

Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента 29 августа.

В статье 76 планируется указать, что конституционный состав Верховной Рады - 300 депутатов, а не 450. Также планируется прописать требование о владении государственным языком для народного депутата Украины и исключить из текста статьи принципы общего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.

В статье 77 будет указано, что Верховная Рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе.

В случае принятия новые нормы будут касаться Верховной Рады следующего созыва. Парламент, избранный до вступления в силу закона, продолжит исполняться свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.