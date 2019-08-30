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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Президент Франции подтвердил проведение нормандского саммита в сентябре.

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский 29 августа провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом говорится на сайте Элисейского дворца.

Макрон поздравил Зеленского с назначением нового премьер-министра Алексея Гончарука и утверждения Кабинета министров, а также рассказал ему о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 19 августа в Форте Брегансон, и переговорах с мировыми лидерами на саммите "Большой семерки" 24-26 августа.

На сайте президента Франции подтверждается, что в сентябре должен состояться саммит лидеров "нормандской четверки", в связи с чем Макрон отметил стремление к быстрому прогрессу в мирном урегулировании. 

Макрон и Зеленский договорились оставаться на связи.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между президентами Украины и Франции состоялся 7 августа.

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