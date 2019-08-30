В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
​Рада утвердила состав Кабмина Гончарука
​Рада утвердила состав Кабмина Гончарука
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Труднощі виховання
Труднощі виховання
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
ГлавнаяПолитика

АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"

Компанию обвиняли в связи с "регионалами".

АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"
Фото: Бесплатка

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 7 августа решило разорвать договор с ООО "Скомпани", которое весной выиграло конкурс на управление резиденцией "Межигорье".

Как сообщает "Радио Свобода", основанием стало нарушение ряда условий, предусмотренных договором.

Фирма "Скомпани" создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1000000 гривен. Руководителем указан Алексей Вороненко - бывший помощник народного депутата Евгения Мураева. Общественный совет при АРМА выражал недовольство выбором управляющего, который может быть связан с экс-регионалами. Однако в АРМА заявили, что выбранный им управитель для "Межигорья" стал лучшим вариантом из имеющихся

Конкурентами "Скомпани" на конкурсе были общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ЧП "Гаянский Геннадий Григорьевич".

В АРМА заявляли, что готовы объявить новый конкурс на управляющего "Межигорьем", если общественность предложит более качественного управителя.

Напомним, территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания - компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также