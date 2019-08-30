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6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука

Куницкий воздержался.

6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука
Фото: Михаил Палинчак

6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.

За принятие решения по новому составу Кабмина проголосовал 281 депутат, среди них 238 депутатов от "Слуги народа", 21 внефракционный депутат и 22 депутата от группы "За будущее".

Воздержались депутат Александр Куницкий от "Слуги народа", 10 внефракционных депутатов, 17 депутатов от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и 17 депутатов от фракции "Голос".

Против проголосовали 26 депутатов от фракции "Европейская солидарность".

От "Слуги народа" не проголосовали 6 депутатов: Игорь Васылив, Анна Бондарь, Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Анна Новосад и Анна Скороход.

Вечером 29 августа Верховная Рада утвердила состав правительства Алексея Гончарука. Министров проголосовали пакетом. Отдельными решениями были назначены министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр обороны Андрей Загороднюк, которые входят в квоту президента Украины.

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Источник: "Українські новини"
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