Зеленский уволил Гончарука с должности замглавы Офиса президента

Рада поддержала предложенную президентом кандидатуру Гончарука и назначила его премьер-министром.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Гончарука с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Соответствующий указ №631 от 29 августа обнародован на сайте главы государства.

Ранее сегодня Верховная Рада назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра. За кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 290 депутатов.

35-летний Гончарук 28 мая 2019 года был назначен назначен заместителем председателя Администрации президента Украины (сейчас - Офиса президента). До этого работал юристом в инвестиционной компании и всеукраинской общественной организации "Офис эффективного урегулирования".