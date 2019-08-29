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​В Раде проблемы с комплектацией комитетов из-за новых заявлений самовыдвиженцев, - нардеп Корниенко

"Над решением этой проблемы думает и Аппарат Рады, и мы".

​В Раде проблемы с комплектацией комитетов из-за новых заявлений самовыдвиженцев, - нардеп Корниенко
Александр Корниенко
Фото: Анна Стешенко

В Верховной Раде появились проблемы с комплектацией парламентских комитетов из-за новых заявлений самовыдвиженцев.

Об этом рассказал корреспонденту LB.ua депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко.

"На данный момент есть проблема формирования комитетов. После решения подготовительной депутатской группы ряд депутатов-самовыдвиженцев подали заявления о вступлении в комитеты. Это нарушает по сути уже принятое решение о количественном составе. Поэтому сейчас над решением этой проблемы думает и Аппарат Рады, и мы", - заявил он.

Корниенко также отметил, что после назначения министров Рада перейдёт к рассмотрению законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении.

Он также прогнозирует, что до 6 сентября (Рада будет работать в пленарном режиме во вторник) "будут приняты уже в целом все законопроекты, поданные президентом".

Напомним, 27 августа подготовительная группа новоизбранных депутатов утвердила персональный состав руководства всех 23-х комитетов Рады 9-го созыва. При этом, окончательный состав обещали утвердить до 12:00 среды, 28 августа.

Ранее глава партии Дмитрий Разумков, который был избран спикером парламента, призвал коллег не занимать кабинеты парламента до официального решения о распределении комитетов.

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