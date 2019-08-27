​Окончательный состав комитетов Рады будет утвержден завтра, - Разумков (обновлено)

Окончательный персональный состав комитетов Верховной Рады будет утвержден до 12:00 среды, 28 августа.

Об этом на заседании подготовительной группы новоизбранных депутатов сообщил председательствующий глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua.

"Давайте договоримся, что до завтра до 12:00 все депутаты фракций и самовыдвиженцы должны подать информацию о персональном составе в комитете. Я надеюсь, что вы отвественности отнесётесь к этому, чтобы это негативно не повлияло на нашу работу 29 числа", - сказал Разумков.

На заседании члены группы проголосовали за персональный состав руководства комитетов ВР.

В частности, главой Комитета по вопросам свободы слова предложено назначить нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича. Это назначение вызвало критику "Европейской солидарности". В частности, Ирина Геращенко напомнила, что их партия предлагала на этот пост Владимира Арьева, имеющего опыт работы со СМИ и в ПАСЕ.

Главой Комитета по гуманитарной политике предложено назначить в прошлом генпродюсера "1+1" Александра Ткаченко.

Также "Европейская солидарность" предложила на пост вице-спикера парламента Мустафу Джемилева. ВО "Батькивщина" предложила на эту должность Елену Кондратюк.

"На пост вице-спикера мы выдвигаем нашего народного депутата Елену Кондратюк", - сообщил будущий нардеп фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин.

Обновление. Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионный зал.

Соответствующее решение группа приняла после длительных консультаций на своем заседании во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики возглавит Анастасия Красносильская ("Слуга народа");

Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа");

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондарев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус ("Слуга народа");

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ("Слуга народа");

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Ивана Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность");

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа");

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа");

Комитет по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ");

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина").

Кроме того утверждены заместители руководителей и секретари комитетов.

Руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков ("Слуга народа") отметил, что должность руководителя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады остается за "Слугой народа", в которой еще идут консультации относительно того, кого именно делегировать, а конкретную фамилию политсила предоставит позднее.

Сообщается, что группа также предлагает создать специальную комиссию по делам ветеранов и увеличить состав бюджетного комитета до 34 человек. Председатель группы и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков обосновал это тем, что слишком большое количество профессиональных консультантов среди депутатов желают работать в бюджетном комитете.

РБК-Украина со ссылкой на одного из будущих депутатов, участвующего в подготовительной группе Рады, сообщает, что депутаты "Слуги народа" получат 70 руководящих должностей в комитетах ВР. Помимо глав комитетов, в это число входят секретари и заместители руководителей комитетов.

15 руководящих должностей получит фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 14 мест отдадут "Батькивщине" и "Голосу", а "Европейской солидарности" - 4.

В частности, ОПЗЖ получит должность председателя комитета по вопросам свободы слова, "Батькивщина" - комитета по вопросам молодежи и спорта, ЕС - комитета по вопросам евроинтеграции. "Голос" не получил должностей председателей, сказал собеседник.

Внефракционные депутаты получат 9 руководящих должностей. Среди прочего, им, возможно, достанется позиция главы комитета по правам нацменьшинств и реинтеграции.

Напомним, ранее Разумков призывает коллег не занимать кабинеты парламента до официального решения об их распределении.