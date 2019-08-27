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Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады
Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады
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Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады

Депутатам дана установка "быть готовыми работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией".

Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией «Слуга народа» накануне первого заседания Рады
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проведет закрытое совещание с фракцией "Слуга народа" накануне первого заседания Рады.

Об этом LB.ua сообщил источник в партии "Слуга народа".

"Завтра, 28 августа, с 16:00 до 19:00 все мы собираемся в "Парковый" (ранее штаб СН, - ред.), где пройдет встреча будущей фракции с президентом Владимиром Зеленским", - сообщил он.

С его слов, предварительно депутатам поставлена задача "быть готовым работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией", - добавил источник.

Такие установки даны в связи с тем, что "в первый же день мы должны будем принять порядка 100 законов (помимо отмены неприкосновенности в первом чтении, - ред.), принять закон о большой реформе прокуратуры, которую возглавит Рябошапка", - отметил собеседник.

Также источник подтвердил, что на встрече Зеленского и депутатов "будет представлен премьер-министр (Александр Гончарук, - ред.), сегодня прошли окончательные консультации. Также 29 числа мы будем голосовать в Раде за состав правительства, поэтому работа будет до утра", - прогнозирует он.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" обсуждает решения в групповом чате. Также у "СН" есть общая переписка на почте.

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