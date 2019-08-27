У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ

Закупать детали для военной техники из Российской Федерации должны украинские спецслужбы. Это позволит уменьшить уровень коррупции при доставке российских деталей.

Такое мнение в интервью LB.ua высказала избранная народная депутатка от "СН" Анна Коваленко.

"На вооружении наших ВСУ до сих пор находится большое количество техники, производимой в РФ. Заменить ее на западные образцы пока не позволяет госбюджет - это дорого. Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много, тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно. Прежде всего это касается военной авиационной техники, производимой серийно в России. Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой", - сказала Коваленко.

По ее мнению, "если закупками будут заниматься спецслужбы, то процесс станет подотчетен".

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.info в феврале раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой причастны должностные лица, приближенные к президенту Петру Порошенко.

В расследовании говорилось, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и безнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей в Украине. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.