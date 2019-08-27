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"Слуга народа" не планирует отказываться от военного призыва, - нардеп

Фракция будет вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе"

"Слуга народа" не планирует отказываться от военного призыва, - нардеп
Фото: Макс Левин

Форма комплектования украинской армии останется смешанной. Партия "Слуга народа" не планирует инициировать полный переход на контрактную армию.

Об этом в интервью LB.ua рассказала избранная народная депутатка от "СН" Анна Коваленко.

"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", - заявила Коваленко.

По ее словам, парламент намерен принять законопроекты о Службе безопасности Украины, разведывательных органах, создании комитета по надзору за спецслужбами, а также изменения к законам "О государственной тайне", "О Вооруженных силах Украины" и "О нацбезопасности".

В новом парламенте появится подкомитет по надзору за спецслужбами.

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