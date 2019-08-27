Зеленский назначил начальником СБУ Киева и области Болдыря

С июля 2016 года он возглавлял департамент охраны гостайны и лицензирования.

Президент Владимир Зеленский назначил начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря.

Об этом говорится в указе президента №629 от 27 августа.

Другим указом (№628) Зеленский уволил Болдыря с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования центрального управления СБУ. Болдырь был назначен на эту в июле 2016 года президентом Петром Порошенко.

Болдырю 46 лет, он имеет звание генерал-майора.

Напомним, 31 мая Зеленский уволил начальника главного управления СБУ в Киеве и области Олега Валендюка, который занимал эту должность с августа 2018 года, а до этого был заместителем прокурора Крыма.