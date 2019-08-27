Данилюк пообещал на этой неделе закончить законопроект о Службе финансовых расследований

Данилюк добавил, что появилась креативная идея относительно названия нового органа, однако группа пока держит интригу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк пообещал, что законопроект о Службе финансовых расследований будет доработан на этой неделе. Об этом он написал у себя на фейсбуке.

"На этой неделе финализируем законопроект о Службе финансовых расследований. В минувшую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности. Спасибо всем коллегам за конструктивность", - написал Данилюк.

Он также отметил, что глава МВД Арсен Aваков показал пример, как реформировать, не дожидаясь закона, ликвидировав своим решением департамент защиты экономики.

Данилюк еще добавил, что появилась креативная идея относительно названия нового органа, однако группа пока держит интригу.

Пресс-служба СНБО сообщила, что на совещании по вопросам подготовки законопроекта Данилюк подчеркнул, что Служба финансовых расследований будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предотвращать преступления в финансовой сфере.

Она будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений.

Как правоохранительный орган, Служба будет иметь право на ведение оперативно-розыскной деятельности, что осуществляется после проведения тщательной аналитической работы.

Напомним, 13 августа Александр Данилюк заявил, что власти снова вернулись к идее создания Службы финансовых расследований. В 2016-2017 годах Данилюк на должности министра финансов уже занимался разработкой этого законопроекта, однако он был блокирован бывшим президентом Петром Порошенко.