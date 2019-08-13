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Власти вернулись к идее создания Службы финансовых расследований

Финансовая полиция должна заменить налоговую милицию.

Власти вернулись к идее создания Службы финансовых расследований
Фото: Пресс-служба Кабмина Украины

Законопроект о создании Службы финансовых расследований, который блокировался бывшим президентом Петром Порошенко, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом в интервью BBC рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, который в 2016-2017 годах на должности министра финансов занимался разработкой этого законопроекта.

"Мы финализируем закон о Службе финансовых расследований. В 2016 году был разработан этот законопроект, его провели через Кабмин, но потом президент Порошенко его приостановил. Он решил создать новый орган - Бюро национальной финансовой безопасности, которое считал альтернативой, но на самом деле оно просто цементировало его влияние. Тогда кабминовский законопроект не зарегистрировали в Верховной Раде, его зарегистрировали народные депутаты. И все остановилось из-за этого конфликта, реформа не состоялась. Как не произошло и окончательной отмены налоговой милиции. Сейчас мы этот законопроект обновили", - рассказал Данилюк.

Напомним, 21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одном из них депутаты ошиблись, и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года.

Министерство финансов сразу заявило, что нужно воспользоваться этой ситуацией и принять закон о финансовой полиции. Налоговый комитет Рады во главе с Ниной Южаниной вопреки позиции министра предложил поправку о восстановлении налоговой милиции. Парламент отклонил ее.

Кабинет министров вскоре после этого утвердил законопроект о Службе финансовых расследований, которая должна заменить налоговую милицию, но Рада его так и не рассмотрела.

Южанина по поручению президента Порошенко параллельно разработала законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Министерство финансов заявило, что некоторые положения ее законопроекта могли стать узаконенным инструментом незаконного давления правоохранительных органов на отдельных субъектов хозяйствования.

В результате законопроект о Нацфинбюро тоже не был включен в повестку дня Верховной Рады.

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