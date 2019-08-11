Боевики отдали два украинских завода на оккупированной территории российским компаниям

Горловский мясокомбинат и харцызский канатный завод "Силур", которые после 2014 года оказались на неподконтрольной территории Донбасса и были захвачены группировкой "ДНР", перешли под контроль сомнительных российских фирм.

Об этом пишет "Восточный вариант".

Представители "ДНР" назвали этот процесс "сменой управляющего", но не пояснили, на каком основании контроль над промышленными предприятиями получили никому не известные российские ООО. Не раскрываются также и имена реальных владельцев этих фирм.

Харцызский завод "Силур" был захвачен боевиками ДНР еще в декабре 2016 года. Тогда руководство так называемой республики обьявило завод "государственным предприятием". Сейчас этот завод был передан российской фирме ООО "РосЭкспоСнаб".

В российских госреестрах есть компания с аналогичным названием, которая была зарегистрирована 20 июля 2018 года и находится в Ростове-на-Дону. Учредителем и руководителем "Ростэкспоснаба" является Литвинов Андрей Александрович. Видами деятельности компании указаны торговля рудами, металлами, строительными материалами.

Что касается Горловского мясокомбината, то сообщается, что он был передан некоему российскому ООО "Профгарант", однако более подробной информации об этой фирме пока нет. Так называемые "власти" Горловки ситуацию пока не комментировали.