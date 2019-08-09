Бессмертный назвал провокацией заявление "ДНР" о включении Цемаха в списки на обмен

Информация о включении бывшего командира противовоздушной обороны "ДНР" Владимира Цемаха в списки на обмен является провокацией со стороны группировки "ДНР".

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передают Новости Донбасса.

"По некоторым вещам можно определить, что это провокация. Во-первых, к этому процессу используется слово освобождение, а не обмен, во-вторых, в этом процессе запрещено называть фамилии и цифры", - сказал он.

Ранее 9 августа представительница группировки "ДНР" в ТКГ Дарья Морозова заявила, что украинская сторона подтвердил включение в список на обмен пленными Цемаха.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Материалы дела Цемаха засекречены.