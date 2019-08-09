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Зеленский назначил начальника Департамента контррразведывательной защиты СБУ

Подразделение возглавит Николай Кулешов.

Зеленский назначил начальника Департамента контррразведывательной защиты СБУ
Фото: job-sbu.org

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной защиты Службы безопасности Украины Николая Кулешова. Соответствующий указ №590 от 9 августа опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Полковник Николай Кулешов исполнял обязанности начальника департамента с июля по ноябрь 2015 года. В ЦУ СБУ Кулешов служил на разных должностях, от оперативных до руководящих, с 1995 года, в мае-июне 2014 участвовал в антитеррористической операции. Кулешов также инициировал создание Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ.

Напомним, ранее Зеленский сменил командующего операции Объединенных сил: вместо Александра Сырского командующим ООС назначен Владимир Кравченко.

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