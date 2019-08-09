Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 9 августа, встретился с лидерами Меджлиса Рефатом Чубаровым, Мустафой Джемилевым и Рустемом Умеровым.

"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам по Крыму, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе делать, что уже осуществляется с вашей стороны", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

На встрече также присутствовал постпред президента в Крыму Антон Кориневич и первый помощник президента Сергей Шефир.

На встрече говорили о состоянии прав человека в Крыму, законодательных инициативах и гуманитарных вопросах.

Фото: president.gov.ua

Чубаров и Джемилев предложили Зеленскому поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в Крыму. Такое право имеют мониторинговая группа ООН по правам человека и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает на Донбассе.

Постпред президента в Крыму в свою очередь сказал, что оккупационные власти РФ не пускают международные миссии на полуостров, поскольку понимают, что собранные факты могут быть использованы в международных судебных инстанциях, в том числе в Международном уголовном суде.

Напомним, что 7 августа Зеленский в Анкаре принял участие в открытии центра крымскотатарской диаспоры. Во время своего выступления он пообещал упростить поездки в Крым для выехавших за границу крымских татар.