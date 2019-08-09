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Первое заседание новой Рады состоится 29 августа

Подготовительная группа поддержала предложение "Слуги народа".

Фото: Макс Требухов

Первое заседание новой Рады состоится 29 августа. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады девятого созыва 29 августа. Для того, чтобы не затягивать этот процесс, для того, чтобы Верховная Рада как можно скорее начала работать, и для того, чтобы мы смогли показать как парламент эффективную деятельность", - заявил он.

В свою очередь, Артур Герасимов от "Европейской солидарности" предложил провести первое заседание 3 сентября. Еще более раннюю дату внес Сергей Левочкин от ОП "За жизнь" - он предложил начать работу парламента 20 августа.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

После голосования членами подготовительной группы было принято решение о проведении первого заседания Верховной Рады девятого созыва в четверг, 29 августа.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, по итогам досрочных выборов в парламент избраны 225 депутатов по списками 5 партий, преодолевших избирательный барьер, а также 198 депутатов в одномандатных мажоритарных округах.

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