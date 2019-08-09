Оккупационные власти Крыма уничтожат архивные документы "украинского периода"

Речь идет о бумагах, касающихся поселковых советов, ликвидированных Россией в 2014 году.

В архиве оккупированной Ялты документы "украинского периода" хотят списать и уничтожить за ненадобностью. Об этом сообщила оккупационная администрация города, пишет "Крым.Реалии".

Фото: Крым.Реалии

Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет "о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно". Выписки об уничтоженных документах внесут в отдельный акт, как требуют российские федеральные законы.

Других подробностей в администрации не сообщили.

Напомним, осенью 2014 года, через полгода после аннексии Крыма, российские власти ликвидировали поселковые советы, а также Ялтинский и Алупкинский горсоветы в Большой Ялте. Управление поселками и их имущество были переданы горсовету Ялты.