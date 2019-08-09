Оккупационные власти Крыма уничтожат архивные документы "украинского периода"

В архиве оккупированной Ялты документы "украинского периода" хотят списать и уничтожить за ненадобностью. Об этом сообщила оккупационная администрация города, пишет "Крым.Реалии".
Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет "о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно". Выписки об уничтоженных документах внесут в отдельный акт, как требуют российские федеральные законы.
Других подробностей в администрации не сообщили.
Напомним, осенью 2014 года, через полгода после аннексии Крыма, российские власти ликвидировали поселковые советы, а также Ялтинский и Алупкинский горсоветы в Большой Ялте. Управление поселками и их имущество были переданы горсовету Ялты.