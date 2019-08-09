"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
США согласились продать Украине "джавелины"
США согласились продать Украине "джавелины"
Российский самолет совершил перелет над Украиной
Российский самолет совершил перелет над Украиной
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Врятувати стародавній Київ
Врятувати стародавній Київ
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
ГлавнаяПолитика

Оккупационные власти Крыма уничтожат архивные документы "украинского периода"

Речь идет о бумагах, касающихся поселковых советов, ликвидированных Россией в 2014 году.

В архиве оккупированной Ялты документы "украинского периода" хотят списать и уничтожить за ненадобностью. Об этом сообщила оккупационная администрация города, пишет "Крым.Реалии".

Фото: Крым.Реалии

Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет "о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно". Выписки об уничтоженных документах внесут в отдельный акт, как требуют российские федеральные законы.

Других подробностей в администрации не сообщили.

Напомним, осенью 2014 года, через полгода после аннексии Крыма, российские власти ликвидировали поселковые советы, а также Ялтинский и Алупкинский горсоветы в Большой Ялте. Управление поселками и их имущество были переданы горсовету Ялты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также