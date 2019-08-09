После взрыва на полигоне в РФ в Белое море могли попасть тонны токсичного вещества, - СМИ

Из-за взрыва на военном полигоне на севере России в Архангельской области, в воды Белого моря могли попасть тонны токсичного вещества гептил (компонент ракетного топлива). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Коммерсантъ".

В связи с происшествием администрация морских портов западной Арктики на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. По данным самих гражданских моряков, запрет был наложен по требованию военных.

"Как рассказал «Коммерсанту» один из военных моряков, закрытие акватории может быть связано с разрушением в ходе ЧП ракеты, в результате чего топливо — несимметричный диметилгидразин (гептил) – соединилось с окислителем, и произошел взрыв. При этом тонны этого крайне токсичного вещества могли оказаться в воде. Запрет на судоходство в таком случае объясняется в первую очередь необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом", - пишет издание.

Кроме того, военным потребуется время, чтобы без помех обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной из-за взрыва техники для проведения экспертиз, необходимых при расследовании обстоятельств ЧП.

Источник "Коммерсанта" также отметил, что случаи падения ракет в море фиксировались и ранее, и каждый раз налагались ограничения на судоходство в районе аварии на достаточно длительное время. Суть в том, что гептил растворяется в воде до безопасной концентрации за три-четыре недели.

Также издание сообщило, что Минобороны РФ засекретило подробности катастрофы на северном морском полигоне.

Напомним, 5 августа в Красноярском крае России был пожар на территории воинской части, где расположены склады с артиллерийскими боеприпасами, которые взрывались из-за этого. В результате пожара получили ранения местные жители, ближайший город Ачинск эвакуировали.

6 августа пожар был ликвидирован.