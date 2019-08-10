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Панамский суд оправдал экс-президента Мартинелли

Ему грозил 21 год тюрьмы за прослушку политических оппонентов.

Панамский суд оправдал экс-президента Мартинелли
Фото: EPA/UPG

Верховный суд Панамы оправдал бывшего президента Рикардо Мартинелли, которого обвиняли в незаконной прослушке 150 человек, включая политиков, профсоюзных лидеров и журналистов, во время пребывания на должности главы государства.

Об этом пишет Reuters.

Суд решил, что прокуроры, которые требовали приговорить Мартинелли к 21 году лишения свободы, не смогли доказать представить убедительных доказательств виновности политика. 

Сам Мартинелли считает себя жертвой политического преследования со стороны бывшего соратника Хуана Карлоса Варелы, который был президентом после него. В июле 2019 года Варелу на должности президента Панамы сменил Лаурентино Кортисо.

В результате решения суда Мартинелли был немедленно освобожден в зале заседаний.

Рикардо Мартинелли руководил Панамой с 2009 по 2014 год. В 2015 году переехал в США, где в 2017 году его задержали по запросу Панамы.

В июне 2018 года Мартинелли был экстрадирован на родину, где его поместили под стражу. В июне 2018 году экс-президента отпустили под домашний арест.

Весной 2019 года Мартинелли хотел баллотироваться в мэры города Панама и Конгресс, но ему отказали из-за нарушения требования законодательства по срокам проживания.

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