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В столице Дании произошел взрыв возле полицейского участка

Это второе подобное происшествие за четыре дня.

Фото: EPA/UPG

В Копенгагене в субботу произошел взрыв возле полицейского участка на улице Тагенсвей, округ Нёрребро. Пострадавших нет, пишет Reuters.

Это второй взрыв в столице Дании за последние несколько дней. В ночь на 7 августа пострадал главный офис налоговой службы, тогда один человек получил незначительные повреждения. Для взрыва была использована промышленная взрывчатка.

В полиции заявили, что пока слишком рано говорить о связи между двумя взрывами, но для скандинавской страны, известной своей безопасностью и социальной терпимостью, серьезные нападения или проявления насилия необычны.

Фото: EPA/UPG

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